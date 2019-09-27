Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин думает о курении и курильщиках. По его словам, он является сторонником здорового образа жизни и не приветствует вредные привычки.
Остались считаные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке, — передаёт слова Пескова «Российская газета».
По его словам, служащие в администрации президента, а также те, кто ежедневно так или иначе обеспечивает работу главы государства, практически не курят. Комментируя новый закон о запрете курения на балконах, Песков заметил, что это поможет избежать большого числа трагических инцидентов.
Кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить. Требования вступят в силу 1 октября текущего года.