https://static.news.ru/photo/df9c1fc2-e120-11e9-9aa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин думает о курении и курильщиках. По его словам, он является сторонником здорового образа жизни и не приветствует вредные привычки.

Остались считаные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке, — передаёт слова Пескова « Российская газета ».

По его словам, служащие в администрации президента, а также те, кто ежедневно так или иначе обеспечивает работу главы государства, практически не курят. Комментируя новый закон о запрете курения на балконах, Песков заметил, что это поможет избежать большого числа трагических инцидентов.

Кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить. Требования вступят в силу 1 октября текущего года.

Как писал News.ru, ранее в МЧС предупредили, что курение на балконе может привести к штрафу до пяти тысяч рублей или уголовной ответственности.