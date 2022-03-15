Песков рассказал об антиковидных мерах в Кремле

В Кремле отменили ограничительные меры по коронавирусу, сотрудники сняли маски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Он отметил, что при этом продолжают действовать меры предосторожности в отношении главы государства Владимира Путина.

Что касается президента, то, естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объёме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях, — сказал Песков.

Он добавил, что сотрудники администрации президента с 15 марта перестали носить медицинские маски.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил об отмене масочного режима и ряда антиковидных мер в столице с 15 марта. Следом ограничения сняли в Подмосковье. Власти Санкт-Петербурга в этот день заявили, что очередная волна коронавирусной инфекции в городе закончилась.

При этом за минувшие сутки в России количество госпитализаций из-за ковида выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим днём. В больницы попали 7273 человека с коронавирусом. Суточный прирост заболеваемости составил 36 678 случаев.