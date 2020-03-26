Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина, который накануне посетил больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус.
Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо, — ответил пресс-секретарь главы государства в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее NEWS.ru писал, что пациент карантинного центра по коронавирусу в московской Коммунарке рассказал о внезапном визите к нему в палату президента РФ Владимира Путина. По словам Дмитрия, который работает врачом, о предстоящем личном знакомстве с главой государства он узнал за две минуты до него.
Согласно последним данным, в России выявлено 658 случаев COVID-19. За сутки количество заражённых коронавирусом в стране увеличилось на 163.