https://static.news.ru/photo/e2436b60-6e86-11ea-a045-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина, который накануне посетил больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус.

Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо, — ответил пресс-секретарь главы государства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее NEWS.ru писал, что пациент карантинного центра по коронавирусу в московской Коммунарке рассказал о внезапном визите к нему в палату президента РФ Владимира Путина. По словам Дмитрия, который работает врачом, о предстоящем личном знакомстве с главой государства он узнал за две минуты до него.

Согласно последним данным, в России выявлено 658 случаев COVID-19. За сутки количество заражённых коронавирусом в стране увеличилось на 163.