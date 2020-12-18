Песков рассказал о впечатлении Путина от большой пресс-конференции

https://static.news.ru/photo/455ff930-412b-11eb-b242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства позитивно оценил прошедшую 17 декабря большую пресс-конференцию.

Для президента главное — понять, что интересует журналистов. В этом году пресс-конференция содержала элементы прямой линии, что делает вчерашний день ещё более эффективным для президента, — сказал представитель Кремля в эфире радио «Комсомольская правда».

Из-за пандемии коронавируса традиционное для Путина мероприятие прошло в новом формате. Президент находился в резиденции в Ново-Огарёво и общался с журналистами по видеосвязи. Вопросы могли задавать и не связанные со СМИ граждане — для этого надо было использовать специальное приложение.

Пресс-конференция продлилась 4 часа 29 минут, отечественные журналисты задали 44 вопроса, граждане — 13. Ещё три вопроса поступило от представителей зарубежных СМИ.

Как ранее передавал NEWS.ru, Анатолий Вассерман объяснил ответ Путина журналисту BBC об «агрессии» Москвы. Когда по двадцать раз повторяют одни и те же обвинения, либо недоказанные, либо давно и подробно опровергнутые, то президент просто вынужден не изображать политкорректность, а говорить то, что есть на самом деле, прокомментировал позицию Путина интеллектуал.

Сотрудник британской медиакорпорации интересовался, считает ли Путин себя ответственным за «плачевное состояние» отношений Кремля с Вашингтоном и Лондоном или же власти РФ «белые и пушистые».