Песков рассказал, как оппозиция мешает развитию России

https://static.news.ru/photo/20612dd4-c529-11eb-9765-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиция препятствует развитию России тем, что нарушает её законодательство. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Наверное, всегда развитию мешает всё-таки та часть оппозиции, которой не нужен закон, которая провоцирует ситуацию и выход за рамки закона, — сказал он.

По его словам, как только ситуация и оппозиция возвращаются в рамки закона, развитие страны возобновляется.

Пресс-секретарь главы государства также не согласился с идеей моратория на изменение законов в политической сфере. Он отметил, что политика не статична и находится в постоянном движении. Общество и страна также находятся в движении и сталкиваются с новыми вызовами. Если установить мораторий, то «мы просто замрём в одном месте», сказал он.

Ранее депутат Ирина Роднина рассказала, почему в Государственной думе мало представителей оппозиции. По её мнению, причина небольшого влияния оппозиционеров в нижней палате российского парламента кроется не в несменяемости власти, а в том, что они неверно преподносят свои идеи.