Песков рассказал о своём страхе во время лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/c5801b62-3d3f-11eb-a8d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что испугался, когда после недели лечения коронавируса его состояние внезапно ухудшилось.

Самое неприятное то, что на 7–9-й день может наступать ухудшение. Что произошло у меня. То есть после недельного лечения у меня произошло ухудшение и зона поражения лёгких только увеличилась. Испугался, — отметил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он признался, что даже задумывался о написании завещания. Песков рассказал, что ему было страшно, поскольку он заболел практически в один день с женой Татьяной Навкой. Вначале болезнь протекала «достаточно терпимо», но потом поднялась температура и развилась пневмония. Врачи сообщили ему, что практически за ночь «может удвоиться зона поражения».

Было не по себе. Ну и такие ощущения очень странные от болезни в целом, — заявил пресс-секретарь президента.

По его словам, каких-либо конкретных последствий болезни он не заметил. Были проблемы с венами на руках, поскольку чиновнику ставили много капельниц.

Это было месяца три, наверное, — отметил Песков.

Также он пожаловался на слабость, «которую доселе не испытывал». Он рассказал, что было тяжело ходить и тяжело передвигаться.

Песков вместе с супругой Татьяной Навкой перенёс коронавирус в мае. Он находился в больнице. О положительном тесте он сообщил 12 мая.

Журналисты регулярно спрашивают Пескова, когда российский лидер Владимир Путин сделает прививку от коронавируса. Его пресс-секретарь заявил, что глава государства высоко оценивает отечественные вакцины и сам сообщит, когда привьётся от COVID-19, писал NEWS.ru.