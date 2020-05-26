Песков рассказал о своём опыте борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/d14150b4-9f7f-11ea-a448-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший новой коронавирусной инфекцией, решил поделиться своим опытом борьбы с новым заболеванием.

Когда пришёл положительный тест, первое — это чувство досады. Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдёт по лёгкому, бессимптомному сценарию. А третье — это, наверное, чувство страха. Что, если это не пойдёт по лёгкому сценарию? Ну и, конечно, переживание за родных, — поделился политик.

По его словам, после этого наступили ограничения. Он боролся не с внешним миром, а с самим собой. Себя всегда сложно в чём-то ограничивать, отметил Песков.

Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдёт — нет, — подчеркнул он.

Российский лидер Владимир Путин принимал решения по борьбе с COVID-19, основываясь на мнения экспертов, учёных и профильных ведомств, добавил Песков. Ситуация показывает, что меры были правильными и своевременными, передаёт ТАСС.

О положительном тесте на коронавирус политик сообщил 12 мая. Его жена Татьяна Навка считает, что Песков подхватил COVID-19 на работе. Супруги вовремя самоизолировались от семьи, поэтому больше никто в их окружении не заболел. Заболевание легче протекало у фигуристки.

Ранее NEWS.ru писал, что к моменту выявления коронавируса Песков не общался лично с Владимиром Путиным больше месяца. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что давно не контактировал с пресс-секретарём президента.