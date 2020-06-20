Песков рассказал о своих антителах к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/586955c2-b2fa-11ea-83d6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который весной переболел коронавирусом, рассказал о своей борьбе с заболеванием.

По словам Пескова, борьба далась нему нелегко, пришлось «чуть-чуть поболеть», но он уже вернулся к активной жизни.

Болезнь неприятная, но тем не менее, слава богу, наши врачи прекрасно научились её лечить, — сказал Песков в эфире Первого канала.

Как отметил пресс-секретарь, сейчас с точки зрения здоровья у него всё прекрасно, более того, уже появились антитела к коронавирусу. Несмотря на то что теперь он чувствует себя гораздо более защищённым, он всё равно соблюдает масочно-перчаточный режим в общественных местах.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что антитела к коронавирусной инфекции нового типа имеют 17,4% жителей Москвы. Она отметила, что исследования на предмет наличия у москвичей популяционного иммунитета проходят уже больше месяца. По словам Раковой, первый этап завершился 21 мая. Тогда тестирование показало, что антитела к коронавирусу обнаружены у 12% жителей столицы, писал NEWS.ru.

К 20 июня в России выявлено 576 952 случая коронавирусной инфекции, 8002 больных скончались, 334 592 выздоровели.