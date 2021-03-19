Песков рассказал о судьбе парада Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/5cac22b6-88a3-11eb-a07a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы в Москве состоится. Что касается зрителей, то этот вопрос будет решаться вместе с Роспотребнадзором.

Вы знаете, что уже министр обороны Шойгу заявлял о том, что парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный, — сказал Песков.

Тем не менее он добавил, что присутствие и количество зрителей будет определено нормами, которые установят совместно с Роспотребнадзором. Представитель Кремля добавил, что динамика по коронавирусу весьма оптимистичная, однако расслабляться пока что рано.

Напомним, в 2020 году от традиционного проведения парада 9 мая из-за пандемии коронавируса пришлось отказаться. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада — над Красной площадью пролетели 75 самолётов и вертолётов.

В феврале NEWS.ru писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что активная подготовка к параду Победы начнётся уже через месяц, его участники пройдут добровольную вакцинацию от коронавируса.