Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Президент РФ Владимир Путин чувствует себя хорошо.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, здоровье у Путина нормальное. Российский лидер только что провёл совещание по экономическим вопросам,
Глава РФ временно перешёл на дистанционную работу. Политик скучает по живому общению с людьми. Но график лидера стал более напряжённым.
Как писал NEWS.ru, врач и известный телеведущий Александр Мясников уверен, что изоляция не должна быть продлена больше определённых сроков, поскольку потом проблемы могут быть такие, что «COVID-19 за счастье покажется». Уже сейчас, по его словам, участились случаи домашнего насилия, психических болезней, обострения хронических заболеваний. Всё это усугубляется экономическим положением людей.
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