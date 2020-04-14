Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

https://static.news.ru/photo/10d0fb16-7e4d-11ea-b88d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremli.ru

Президент РФ Владимир Путин чувствует себя хорошо.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, здоровье у Путина нормальное. Российский лидер только что провёл совещание по экономическим вопросам, передаёт РИА Новости.

Глава РФ временно перешёл на дистанционную работу. Политик скучает по живому общению с людьми. Но график лидера стал более напряжённым.

Как писал NEWS.ru, врач и известный телеведущий Александр Мясников уверен, что изоляция не должна быть продлена больше определённых сроков, поскольку потом проблемы могут быть такие, что «COVID-19 за счастье покажется». Уже сейчас, по его словам, участились случаи домашнего насилия, психических болезней, обострения хронических заболеваний. Всё это усугубляется экономическим положением людей.