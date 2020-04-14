Общество

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

15:34, 14 апреля 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremli.ru

Президент РФ Владимир Путин чувствует себя хорошо.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, здоровье у Путина нормальное. Российский лидер только что провёл совещание по экономическим вопросам, передаёт РИА Новости.

Глава РФ временно перешёл на дистанционную работу. Политик скучает по живому общению с людьми. Но график лидера стал более напряжённым.

Как писал NEWS.ru, врач и известный телеведущий Александр Мясников уверен, что изоляция не должна быть продлена больше определённых сроков, поскольку потом проблемы могут быть такие, что «COVID-19 за счастье покажется». Уже сейчас, по его словам, участились случаи домашнего насилия, психических болезней, обострения хронических заболеваний. Всё это усугубляется экономическим положением людей.

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