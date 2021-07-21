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Песков рассказал о ситуации с вакцинами от COVID в России

12:27, 21 июля 2021
Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS
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Работа по наращиванию производства вакцин от коронавируса в России ведётся постоянно. Власти не считают необходимым масштабировать этот процесс. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что темпы производства вакцин невозможно увеличить сиюсекундно. Этот процесс поступательный, и он идёт.

Песков добавил, что Кремлю известно о неравной доступности вакцин для населения. Он объяснил это разницей в графиках производства и поставки у различных препаратов.

Пресс-секретарь президента РФ также объяснил ситуацию с вакциной «ЭпиВакКорона» в Москве. По его словам, в приоритетном порядке её должны получить те, кто уже привился первым компонентом. Для этих людей настал срок второй прививки и им «нельзя просто больше ждать».

Ранее в московском департаменте здравоохранения заявили, что столица получила партию «ЭпиВакКороны» в объёме для вакцинации ранее привившихся первым компонентом. Пока препарат не может быть общедоступным для всех жителей мегаполиса.

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