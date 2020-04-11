Песков рассказал о роли Путина в снижении угрозы коронавируса

https://static.news.ru/photo/07b05d32-7bec-11ea-898a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, какие действия привели к снижению угрозы резкого роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, к позитивным последствиям привёл указ Владимира Путина об ограничениях.

Если бы такого документа не было, в России мог бы начаться «взрывоопасный» рост числа заражённых, считает он.

Во многом, конечно, роль сыграло ответственное и очень смелое поведение региональных властей. В первую очередь, таких крупных [городов-]миллионников, я имею в виду [мэра Москвы] Сергея Семёновича Собянина, руководство Санкт-Петербурга, Московскую область, которые приняли решение всё-таки о режиме самоизоляции, — добавил он в эфире «Первого канала».

Как писал NEWS.ru, Собянин своим указом ввёл ряд новых ограничений в столице. Например, с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга. Кроме того, постепенно начнут вводить пропускной режим. А работа практически всех предприятий приостанавливается в связи с распространением коронавируса

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.