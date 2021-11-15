Песков рассказал о продлении срока службы главе ФСБ Бортникову

Александру Бортникову, который достиг 70-летнего возраста, продлён срок полномочий на посту главы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Бортников продолжает работать, — сказал пресс-секретарь президента.

При этом он затруднился точно назвать срок, на который продлены полномочия главы ФСБ.

Бортников родился 15 ноября 1951 года. Пост директора ФСБ он занимает с мая 2008 года. С 2006 года он носит звание генерала армии.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило законопроект о продлении предельного срока службы высшего офицерского состава. Он касается маршалов, генералов армии и адмиралов флота. В действующем законодательстве предельный возраст пребывания на службе для указанных лиц составляет 65 лет. В проекте предусматривается, что контракт с офицерами может заключаться до достижения ими 70 лет.