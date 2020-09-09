Песков рассказал о преимуществах российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/93b057ca-f28d-11ea-964f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более надёжна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя приостановку испытания препарата, созданного специалистами Оксфордского университета и биофармкомпании AstraZeneca.

Наш "Спутник" — это всё-таки человеческая вакцина, а у AstraZeneca речь идёт об обезьяньей вакцине. В любом случае нашим учёным представляется, что человеческая вакцина гораздо более надёжна, — цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

Он добавил, что испытания отечественной вакцины проходят нормально.

AstraZeneca временно прекратила тестирование своего препарата из-за появления у одного из участников исследования, который находится в Великобритании, «необъяснимой болезни». В компании намерены пересмотреть данные о безопасности. При этом допускают, что заболевание добровольца может и не иметь отношения к вакцине.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил о старте третьего этапа клинических испытаний вакцины «Спутник V». Добровольцам будут вводить препарат в два этапа с трёхнедельным интервалом. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами. Это сделано для усиления иммунной защиты организма.

В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 1,041 млн случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 856,4 тысячи пациентов, умерли 18,1 тысячи. Россия занимает четвёртое место по заболеваемости коронавирусом в мире. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия.