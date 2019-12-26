Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как предпочитает встречать Новый год Владимир Путин.
По его словам, российский лидер любит скромно встречать этот праздник в кругу своих друзей и родных. Однако удаётся это ему не всегда. Также Путин любит путешествовать.
Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый год, —
цитируетПескова ТАСС.
Пресс-секретарь подчеркнул, что личного времени у президента страны слишком мало.
2019 год Владимир Путин встретил в кругу семьи. Об этом писал NEWS.ru.
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