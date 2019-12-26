https://static.news.ru/photo/9c10fc3a-280d-11ea-a05d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как предпочитает встречать Новый год Владимир Путин.

По его словам, российский лидер любит скромно встречать этот праздник в кругу своих друзей и родных. Однако удаётся это ему не всегда. Также Путин любит путешествовать.

Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый год, — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что личного времени у президента страны слишком мало.

2019 год Владимир Путин встретил в кругу семьи. Об этом писал NEWS.ru.