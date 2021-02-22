Песков рассказал, как Путин оценивает уровень жизни ветеранов

https://static.news.ru/photo/ebc4b9c4-7686-11eb-8780-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для российских ветеранов за последние десятилетия было сделано очень много. Впрочем, и такой уровень государственной поддержки всегда будет казаться недостаточным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, как глава государства Владимир Путин оценивает уровень жизни ветеранов. У представителя Кремля также спросили, насколько российский лидер удовлетворён уровнем их пенсий и тем, как этим людям оказывают материальную помощь.

Он признал, что общественный запрос на действия руководства страны традиционно более высокий, именно поэтому уровень поддержки ветеранов государством «никогда не может казаться достаточным».

Но если взять с точки зрения обеспечения жильём, обеспечения услугами здравоохранения и так далее, то делается действительно многое, — сказал Песков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны России ко Дню защитника Отечества обнародовало большую партию архивных наградных документов, боевых сводок, журналов боевых действий из фондов Центрального архива военного ведомства. Документы рассказывают о героических подвигах советских воинов.