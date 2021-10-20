Песков рассказал о планах Путина провести ежегодную пресс-конференцию

Президент Владимир Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию. Её формат будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Ежегодная пресс-конференция планируется <...>. С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации , — сказал он.

Путин проводит большие пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан в период с 2008 года по 2012-й, когда он занимал пост главы правительства. В 2020 году формат пресс-конференции был изменён из-за пандемии. Одна часть журналистов находилась вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, другая — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли. Кроме того, наряду с представителями СМИ вопросы президенту задавали граждане России.

Ранее Песков рассказал, что формат прямой линии с президентом России Владимиром Путиным очень востребован для главы государства и россиян. В прошлом году пресс-конференция продлилась 4 часа 29 минут, отечественные журналисты задали 44 вопроса, граждане — 13. Ещё три вопроса поступило от представителей зарубежных СМИ.