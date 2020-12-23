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Песков рассказал о планах Путина на Рождество

11:32, 23 декабря 2020 39
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

На Рождество президент РФ Владимир Путин планирует посетить один из российских регионов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Какой именно регион, представитель Кремля затруднился ответить.

Традиционно он поедет в какой-то регион, но пока ещё непонятно в какой, он ещё не выбрал,цитирует РИА Новости Пескова.

Он также отметил, что поездок главы государства перед Новым годом не запланировано.

Потом будут, конечно, в январе, — добавил Песков.

В рождественскую ночь Владимир Путин традиционно присутствует на богослужении в храме какого-либо региона. К примеру, в прошлый и позапрошлый раз он был на службе в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Как писал NEWS.ru, митрополит Ювеналий дал совет россиянам, как лучше отпраздновать предстоящий Новый год. По его словам, массовые новогодние праздники, к которым жители России очень привыкли, были далеко не всегда. Раньше радость приносили не роскошные торжества, а простые домашние хлопоты, такие как украшение ёлки с родителями и подготовка семейного праздника. По его мнению, украшение ёлки непременно подарит детям настоящее ощущение праздника. Такое радостное впечатление останется надолго в их памяти.

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