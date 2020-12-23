Песков рассказал о планах Путина на Рождество

https://static.news.ru/photo/a1ef1c84-44fb-11eb-85e6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

На Рождество президент РФ Владимир Путин планирует посетить один из российских регионов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Какой именно регион, представитель Кремля затруднился ответить.

Традиционно он поедет в какой-то регион, но пока ещё непонятно в какой, он ещё не выбрал, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он также отметил, что поездок главы государства перед Новым годом не запланировано.

Потом будут, конечно, в январе, — добавил Песков.

В рождественскую ночь Владимир Путин традиционно присутствует на богослужении в храме какого-либо региона. К примеру, в прошлый и позапрошлый раз он был на службе в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Как писал NEWS.ru, митрополит Ювеналий дал совет россиянам, как лучше отпраздновать предстоящий Новый год. По его словам, массовые новогодние праздники, к которым жители России очень привыкли, были далеко не всегда. Раньше радость приносили не роскошные торжества, а простые домашние хлопоты, такие как украшение ёлки с родителями и подготовка семейного праздника. По его мнению, украшение ёлки непременно подарит детям настоящее ощущение праздника. Такое радостное впечатление останется надолго в их памяти.