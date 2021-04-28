Песков рассказал о планах Путина на Пасху

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Президент Владимир Путин планирует принять участие в пасхальной службе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля не стал уточнять, какой именно храм посетит российский лидер. Но пообещал проинформировать об этом позже.

В 2021 году православные верующие отметят Пасху 2 мая. В этот день в храмах соберутся прихожане, чтобы принять участие в торжественных богослужениях.

В Русской православной церкви рекомендовали россиянам в связи со сложной эпидемической ситуацией в мире воздержаться от зарубежных паломничеств перед праздником. Там отметили, что на территории России есть много святых мест и монастырей, которые можно посетить.

Ранее верующих призвали воздержаться от целования икон в храмах, поскольку их невозможно обрабатывать дезинфицирующим раствором после каждого человека. Также им посоветовали не толпиться в церкви и не забывать об использовании масок и перчаток.