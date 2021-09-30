Песков рассказал о ковидных мерах предосторожности в отношении Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении президента РФ Владимира Путина, который накануне вышел из самоизоляции, действуют особые меры предосторожности. Часть из них может остаться и после смягчения эпидемиологической ситуации, пишет РИА Новости.

Песков заявил , что элементы самоизоляции останутся «с нами теперь на всю жизнь», поскольку позволяют экономить время и проводить встречи более оперативно. По его словам, система самоизоляции весьма гибка и не сказывается на работе президента.

Да, он продолжает [работать] в обычном режиме. Сейчас просто так получается, что большая часть мероприятий идёт в ВКС, но, конечно, вчера вы видели, он встречался с Эрдоганом, поэтому тут, конечно, значит, что он вышел с самоизоляции, — сказал Песков, отвечая на вопрос о вероятности возвращения президента в режим самоизоляции.

Владимир Путин вышел из режима самоизоляции 29 сентября, в день проведения личной встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Ранее Песков прокомментировал информацию об адъютанте президента, который заразился коронавирусом. Он заявил, что помощник президента переболел в самой лёгкой форме, так как был вакцинирован, а среди людей из окружения Путина, которые заразились COVID-19, не было ни одного случая тяжёлого заболевания.