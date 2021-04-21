Песков рассказал о банковских вкладах Путина

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У российского лидера Владимира Путина есть сбережения, которые тот хранит на депозите в банке. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Какие-либо подробности он, впрочем, приводить не стал.

У президента есть банковские вклады, — сказал Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

В январе 2019 года Песков уже рассказывал, где Путин хранит зарплату и пенсию. По его словам, российский лидер, как и большинство россиян получает и ежемесячное жалование, и пенсионные выплаты путём перечисления этих средств на банковскую карту.

Ранее финансист Майкл Росс-Джонсон рассказал, что ставка банковского вклада, чтобы тот стал финансово выгодным и приносил прибыль, должна в полтора-два раза превышать реальный уровень инфляции. Однако, по его словам, такого сейчас не наблюдается.