Песков рассказал, когда рост иммунитета к ковид позволит «открыть забрало»

https://static.news.ru/photo/e229a5e2-69ce-11eb-892e-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вернуться к жизни с «открытым забралом» можно будет в августе, когда доля жителей Земли с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с ТАСС Песков выразил предположение, что иммунитет начнёт активно формироваться у населения планеты уже к середине лета.

Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом, — поделился мыслями представитель Кремля.

Песков напомнил, что расчёты иммунологов говорят о необходимости того, чтобы иммунитет появился у 60% граждан, не важно, естественным путём или с помощью вакцинации. В последнем направлении активно работают многие страны, кампания ощутимо набирает обороты. В частности, чиновник отметил успехи Израиля и увеличение темпов вакцинации в РФ и США.

С начала пандемии заражение коронавирусом было выявлено почти у 106 миллионов человек. Более 2,3 миллиона умерли.

Ранее телеведущий Владимир Познер назвал сроки открытий границ после пандемии в мире. По его мнению, россияне смогут свободно ездить по миру уже к июлю 2021 года.