Песков рассказал, когда Россия может выйти на плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/98454bd0-822e-11ea-98fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ситуация с распространением коронавируса в России может стабилизироваться на следующей неделе.

По его словам, властям потребуются новые решения, поскольку вспышка заболевания на этой неделе показала, что «мы ещё не вышли на плато».

Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождёмся следующей недели, — заявил Песков журналистам «России 1».

Ранее сотрудник Молодёжного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов заявил, что пик эпидемии в России придётся на середину мая, а выход на плато произойдёт в первой декаде июня. Он подчеркнул, что в России очень много «скрытых носителей» коронавируса, число которых не определяется.

NEWS.ru писал, что за неделю в России было выявлено 27 тысяч новых случаев заражения. Темпы роста числа заболевших замедлились в относительном выражении.

В России коронавирус диагностирован у 42 853 заболевших, за последние сутки выявлено 6060 новых случаев, вылечился 3291 человек, 361 умер. В Москве — 24 324 случая, 1763 выздоровели, 176 умерли.