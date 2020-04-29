Песков рассказал, когда Путин наградит Героев Труда России

https://static.news.ru/photo/7ae45c1c-8aed-11ea-89f2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Церемония награждения Героев Труда РФ в Кремле, традиционно приуроченная к 1 маю, перенесена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что награждение произойдёт, когда станет возможным проведение церемоний.

Ранее президент России Владимир Путин во время онлайн-конференции с волонтёрами назвал борьбу с коронавирусом экзаменом на человечность. По его словам, во время таких сложных испытаний каждый показывает, кем он является на самом деле и на что способен. Глава государства назвал Россию единой, сплочённой страной.

NEWS.ru писал, что Владимир Путин 27 апреля присвоил звание «Герой Труда» президенту Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю. Указ президента совпал с днём рождения доктора, ему исполнилось 87 лет.

Звание «Герой Труда» присваивается гражданам РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом, которые связаны с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.