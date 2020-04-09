Песков рассказал, когда примут решение о проведении парада Победы

https://static.news.ru/photo/f357ad1e-7a50-11ea-9a18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решения о возможном переносе из-за коронавируса парада Победы на другие даты пока нет, но оно будет принято в разумный срок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

До сих пор никаких решений о переносе не принималось. Мы проинформируем об этом, в разумные сроки, разумеется, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее советник президента Антон Кобяков предложил российскому правительству не приглашать на парад Победы людей старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо этого, как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса Кремль и Министерство обороны рассматривают альтернативные сценарии проведения парада Победы. Один из них — перенос торжеств на более поздний срок.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.