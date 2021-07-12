Песков рассказал, как Россия может «очиститься от предателей Родины»

Многие жители России в нынешние нелёгкие времена очень «показывают свою сущность» и оказываются не на стороне государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. По его словам, эта ситуация позволяет «очиститься от предателей Родины».

Кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни. Кто-то покидает страну и уезжает в другие государства. Вот так это очищение и происходит, — пояснил представитель Кремля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после начала спецоперации РФ на Украине Россию покинули сразу несколько деятелей культуры: телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза и другие. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны, включая отдых и страх, а также отъезд по политическим причинам.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим Россию после начала спецоперации. По мнению парламентария, они сделали осознанный выбор, а их поступок свидетельствует об «уродливом поведении». Хамзаев также заметил, что в ближайшее время он намерен призвать коллег проголосовать за рассмотрение данной инициативы и вынести её на обсуждение.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад будет делать ставку на так называемую пятую колонну национал-предателей, тех, кто зарабатывает деньги здесь, в России, а живёт за границей, и не только в географическом смысле, но и ментально. Глава государства добавил, что с их помощью будут пытаться дестабилизировать обстановку в России.

Путин отметил, что такие люди забывают, что высшей касте они если и нужны, то только как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба российскому народу. Он заявил, что «подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты».

По словам президента, «коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях от санкций». По мнению Путина, он хочет спровоцировать гражданское противостояние в России, используя «пятую колонну», и стремится к достижению своей цели — разрушению страны.