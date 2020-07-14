Песков рассказал, как Путин использует ручку

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о действиях Владимира Путина с ручкой. Представитель главы государства рассказал, что политик использует канцелярский предмет для работы.
Журналисты «Медузы»
Ответ простой. Не стоит забивать себе голову конкретными инфоповодами. Президент использует ручку для того, чтобы писать. Для того, чтобы работать, — ответил пресс-секретарь президента.
13 июля в СМИ появились новости о том, что Путин крутил ручку на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, когда человек крутит руками какой-то предмет, это может говорить о том, что он испытывает раздражение и нетерпимость, а также сдерживает желание что-то сказать, чтобы не перебить собеседника.
При этом глава государства обратил на себя внимание из-за жестов с ручкой не в первый раз. Как писал NEWS.ru, в конце мая во время совещания по борьбе с паводками и пожарами Путин бросил ручку на стол. Политолог Марат Баширов объяснил это раздражением Путина из-за того, что его поручения не исполняются.
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