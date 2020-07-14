Песков рассказал, как Путин использует ручку

https://static.news.ru/photo/f99dbba0-c5c3-11ea-81f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о действиях Владимира Путина с ручкой. Представитель главы государства рассказал, что политик использует канцелярский предмет для работы.

Журналисты «Медузы» спросили у Пескова, как в Кремле относятся к освещению в СМИ моментов, в которые Путин кидает и раскручивает ручку. Такие ситуации становятся поводами как для шуток, так и для серьёзной аналитики.

Ответ простой. Не стоит забивать себе голову конкретными инфоповодами. Президент использует ручку для того, чтобы писать. Для того, чтобы работать, — ответил пресс-секретарь президента.

13 июля в СМИ появились новости о том, что Путин крутил ручку на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, когда человек крутит руками какой-то предмет, это может говорить о том, что он испытывает раздражение и нетерпимость, а также сдерживает желание что-то сказать, чтобы не перебить собеседника.

При этом глава государства обратил на себя внимание из-за жестов с ручкой не в первый раз. Как писал NEWS.ru, в конце мая во время совещания по борьбе с паводками и пожарами Путин бросил ручку на стол. Политолог Марат Баширов объяснил это раздражением Путина из-за того, что его поручения не исполняются.