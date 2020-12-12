Песков рассказал, как Путин будет встречать Новый год

https://static.news.ru/photo/49ee7490-3d3e-11eb-a6f4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретит Новый год вместе с родными и близкими, так он делает ежегодно. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно, — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что глава государства полноценно никогда не отдыхает, но возможно в праздничные дни ему удастся «перевести дух».

Представитель Кремля ранее опроверг информацию о том, что Путин в условиях пандемии коронавируса живёт в бункере. По его словам, глава государства работает в своей резиденции в Ново-Огарёво.

Как писал NEWS.ru, Песков выразил надежду, что новый год будет «не таким, как 2020-й». Об этом он рассказал журналистам 28 ноября на открытии ГУМ-катка в Москве. Он подчеркнул, что все должны быть осторожными и заботиться о тех, кто нас окружает, но при этом и радоваться жизни.