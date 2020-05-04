Песков рассказал, как пройдут мероприятия 9 мая с участием Путина

https://static.news.ru/photo/0b05c2e8-8e01-11ea-9e7a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальные мероприятия 9 мая к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне с участием президента России не будут массовыми. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Владимир Путин сам возложит цветы и сам выступит, поэтому никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет.

И, конечно, глава государства поступить по-другому просто не мог, — отметил он в эфире «Россия 24».

Подавляющее большинство праздничных мероприятий по случаю Дня Победы в России были отменены. Тем не менее, 9 мая пройдут авиационные парады, а вечером в центрах городов будут салюты.

Ранее Песков заявил, что полноценное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится, когда это станет безопасно с эпидемиологической точки зрения.

Сам пресс-секретарь на 9 мая намерен выпить рюмку водки и спеть «День Победы», писал NEWS.ru.