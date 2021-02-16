Песков рассказал, как подбирает синонимы для фамилии Навального

https://static.news.ru/photo/d38ab464-7058-11eb-9097-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что выбирает синонимы для упоминания блогера Алексея Навального в зависимости от того, в каком статусе тот находится.

Он же в СИЗО, и он осуждённый — вот, можно выбирать между сидельцем в СИЗО и осуждённым. Но в эти дни он ещё и подсудимый за оскорбление ветерана. Оскорблять ветеранов в этой стране по меньшей мере нельзя, — ответил Песков на вопрос журналистов.

Видеозапись была опубликована Telegram-каналом LIFE SHOT.

Российский лидер Владимир Путин и его пресс-секретарь никогда не называют Алексея Навального по имени и фамилии. Они используют различные синонимы, среди которых «фигурант», «берлинский пациент» и другие.

Как писал NEWS.ru, Песков прокомментировал последнюю акцию сторонников Алексея Навального, когда люди выходили из домов и фотографировались для соцсетей с фонариками. Во флешмобе принимали участие известные медиаперсоны, такие как актриса Татьяна Лазарева, рэпер Noise MC и телеведущая Ксения Собчак. По словам Пескова, во время этой акции силовики не принимали жёстких мер, поскольку всё было спокойно, люди не мешали дорожному движению, «особо не собирались», поэтому не было «непосредственного нарушения закона».