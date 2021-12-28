Песков рассказал, как будет отмечать Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планирует весело отметить Новый год в Москве в кругу семьи и друзей. При этом он не исключил вероятность экстренных командировок в праздники, к которым «всегда внутренне готовы», пишет Life.

Весело [отмечу]! Я надеюсь, в Москве, как всегда с друзьями, с семьёй. Традиционно, — рассказал официальный представитель Кремля.

Он также выразил надежду, что в канун праздника ему не придётся отправиться в срочную командировку, что уже случалось ранее.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что намерен встретить Новый год в кругу близких. При этом он в шутку сказал, что собирается слушать своё новогоднее обращение. Глава государства также подчеркнул, что старается выбирать новогодние подарки внукам самостоятельно, хотя и не ходит по магазинам.

Ранее сообщалось, что около 14% россиян хотят успеть купить подарки родным и близким до Нового года. 6% респондентов намереваются убраться дома до праздника, а 5% опрошенных планируют украсить ёлку до боя курантов.