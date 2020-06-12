Песков рассказал, что всегда «сидел на телефоне» во время самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перенёсший коронавирус, поделился подробностями своей деятельности после выхода из больницы. Он отметил, что в этот период постоянно работал.
Об этом представитель Кремля сообщил во время беседы с юнармейцами в рамках проекта «Я люблю Россию!», трансляция которого велась во «ВКонтакте».
Мы не были на самой самоизоляции. Мы долго работали. Только я две недели отлежал в больнице. Я сижу на телефоне, бумаги привозят с работы, — рассказал Песков детям.
12 мая стало известно, что у пресс-секретаря Путина тесты на COVID-19 дали положительный результат, после чего он был госпитализирован. 25 мая Пескова выписали и он продолжил работу «на удалёнке».
В беседе с юнармейцами представитель Кремля отметил положительные стороны работы из дома. Среди них он назвал возможность проведения быстрых онлайн-конференций и сказал, что этот удобный способ нужно использовать и дальше.
Как писал NEWS.ru, ранее Песков назвал военных и врачей героями нашего времени.
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