Песков рассказал, что всегда «сидел на телефоне» во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/a39654f4-acac-11ea-b47b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перенёсший коронавирус, поделился подробностями своей деятельности после выхода из больницы. Он отметил, что в этот период постоянно работал.

Об этом представитель Кремля сообщил во время беседы с юнармейцами в рамках проекта «Я люблю Россию!», трансляция которого велась во «ВКонтакте».

Мы не были на самой самоизоляции. Мы долго работали. Только я две недели отлежал в больнице. Я сижу на телефоне, бумаги привозят с работы, — рассказал Песков детям.

12 мая стало известно, что у пресс-секретаря Путина тесты на COVID-19 дали положительный результат, после чего он был госпитализирован. 25 мая Пескова выписали и он продолжил работу «на удалёнке».

В беседе с юнармейцами представитель Кремля отметил положительные стороны работы из дома. Среди них он назвал возможность проведения быстрых онлайн-конференций и сказал, что этот удобный способ нужно использовать и дальше.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков назвал военных и врачей героями нашего времени.