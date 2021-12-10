Песков рассказал, чего не стерпел Путин в споре с Сокуровым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания режиссёра Александра Сокурова на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека о кризисе российской федеративности непрофессиональными. Он отметил, что российский лидер не терпит такого, пишет Daily Storm.

По словам представителя Кремля, Путин жёстко отреагировал на заявления кинематографиста о том, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. В ответ на это глава РФ заметил, что разделять, к примеру, Дагестан или Карачаево-Черкесию будет неразумно, так как в этих республиках живут представители разных народов.

Президент достаточно жёстко реагировал, потому что режиссёр, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему об этом сказал, — отметил Песков.

В ходе дискуссии президент сделал замечание режиссёру, напомнив, что не стоит перебивать своих собеседников и превращать Совет в ток-шоу. Тем не менее после спора глава государства пригласил Сокурова в гости, отметив, что они уже давно не виделись.

Сам же режиссёр в беседе с NEWS.ru заявил, что ему не надо было выступать на встрече Совета по правам человека (СПЧ) и спорить с президентом РФ Владимиром Путиным об устройстве России. Он также назвал реакцию лидера на свою речь «слишком эмоциональной».