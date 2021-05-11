Песков затруднился ответить на вопрос о награждении учителей в Казани

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, планируется ли наградить пострадавших и погибших во время инцидента в казанской гимназии № 175 учителей. Его слова приводит ТАСС.

Что касается каких-то решений о награждении и так далее, сейчас, в настоящий момент я не могу ответить на этот вопрос, но, безусловно, президент получает соответствующие доклады, — сказал Песков.

Как ранее сообщалось, он также уточнил, что депутаты после трагедии в Казани будут рассматривать во втором чтении законопроект об ужесточении оборота оружия. По его словам, инцидент повлияет на их позицию по данному вопросу. Песков добавил, что после первого чтения депутаты были склонны идти по пути смягчения законодательства в данной области.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

После ЧП в Казани президент Владимир Путин поручил Росгвардии незамедлительно проработать ужесточение правил оборота оружия. Новые правила примут с учётом вида оружия, которое использовал стрелок в Татарстане.