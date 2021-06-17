Песков раскрыл источник данных Путина о кибератаках

https://static.news.ru/photo/e2ba4f90-cf66-11eb-b88d-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин говорил в Женеве о списке стран, совершающих кибератаки, который возглавляют США, Канада и Британия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что источником этих данных является компания LexisNexis Risk Solutions, пишет ТАСС.

За первое полугодие 2020 года лидерами среди стран — источников всех типов кибератак стали США, Канада, Бразилия, Мексика, Великобритания. [Источник информации] LexisNexis, Risk, Solutions, — цитирует его агентство.

Накануне, после саммита с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, Путин высказался на темы кибербезопасности. Российский лидер привёл данные о государствах, с территории которых совершается больше всего кибератак, и отметил, что России в этом списке нет. Он добавил, что Москва готова вместе с Вашингтоном бороться с киберпреступностью.

Ранее телекомпания NBC, приводя ответ Путина на обвинения России в кибератаках, дословно повторила цитату российского президента из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок»: «Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ».