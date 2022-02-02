Песков: Путину доложат об обращении «Эха Москвы» из-за слов Кадырова

Президенту России Владимиру Путину доложат об обращении «Эха Москвы» касательно высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Так он ответил на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на данное обращение. В свою очередь вопрос по поводу высказывания депутата-единоросса Адама Делимханова Песков перенаправил в комиссию Госдумы по этике.

Да, мы обратили внимание на это, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. И это обращение [«Эха Москвы»] сегодня будет доложено главе государства, — сказал Песков.

Что касается оценки обещаний об убийстве депутата Госдумы от «Единой России» Адама Делимханова в адрес семьи судьи Сайди Янгулбаева и всех, кто переведёт высказывания на русский язык, пресс-секретарь президента посоветовал обратиться в комитет Госдумы по этике.

Давать оценку действиям депутатов — это не наша функция. Это функция Госдумы и комитета, который занимается этикой. Определённые оценки от этого комитета были даны. Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы, — резюмировал Песков.

Редакция «Эха Москвы» попросила Владимира Путина как гаранта Конституции вмешаться в ситуацию с высказыванием главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и «Новой газеты». В обращении отмечается, что заявления от высокопоставленного чиновника нарушают законы РФ.

Кадыров, комментируя ситуацию с задержанием супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, назвал журналистов Каляпина и Милашину «пособниками террористов», которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашёптывая на ухо своим персонажам тексты и поведение». После этого глава Чечни призвал возбудить уголовные дела против «Дождя» и «Новой газеты» и отдельно против Милашиной и Каляпина.

В свою очередь депутат Государственной думы Адам Делимханов высказался о семье судьи в аккаунте Instagram. Выступление прошло на чеченском языке. Согласно переводу оппозиционного чеченского Telegram-канала, который растиражировали СМИ, депутат говорил о «кровной мести» Янгулбаевым, обещая им преследование. Совет по правам человека уже объявил о начале разбирательств.