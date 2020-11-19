Песков: Путин в курсе дела Меня

https://static.news.ru/photo/1bc95fac-2a4d-11eb-b5d7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мень Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Президент Владимир Путин знает о ситуации с обвинением аудитора Счётной палаты Михаила Меня в хищении бюджетных средств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства пока не вносил в Федеральное собрание представление об освобождении Меня от должности. От других комментариев пресс-секретарь президента отказался, сообщает ТАСС.

По версии следствия, Мень в 2011 году, будучи главой Ивановской области, организовал преступную группу в целях хищения средств, которые были выделены Минфином для поддержки региона. Сумма ущерба составила 700 млн рублей. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

18 ноября чиновник был задержан. Свою вину он не признаёт. Все претензии в свой адрес называет недоразумением.

Как писал NEWS.ru, Мень может избежать наказания, поскольку срок давности по его делу истекает в апреле 2021 года. По сведениям СМИ, дело в этом случае будет прекращено по «нереабилитирующим основаниям».