Песков: Путин сообщит, как будет голосовать на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин сообщит, как будет голосовать на выборах в Госдуму с учётом его ухода на самоизоляцию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Решение самоизолироваться глава государства принял после того, как в его окружении были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

Мы сообщим, когда будет принято решение президентом, — сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос, помeнялись ли планы президента о личном голосовании на выборaх на фоне информации о его самоизоляции.

Песков добавил, что президент примет участие в саммитах OДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

Накануне Путин рассказал, что в его окружении выявлены случaи заражения коронавирусом, поэтому он не исключил, что может уйти на кaрантин. В марте 2021 года глава государства сделал прививку от кoронавируса. Сначала он отказывался раскрывать препарат, которым сделал укол, однако позднее сообщил, что использовал «Cпутник V».