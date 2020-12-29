Песков: Путин смотрит в Интернете всё, что требуется

https://static.news.ru/photo/429b30c4-49ec-11eb-b416-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин смотрит в Интернете всё, что ему необходимо, однако он не является продвинутым пользователем Сети, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Я бы не сказал, скажем, такой, знаете, пользователь продвинутого уровня — нет, я не думаю. Но тем не менее всё, что ему нужно, он в Интернете смотрит, — отметил Песков в эфире RTVI.

Также пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что пандемия коронавируса наложила отпечаток на организацию прямого общения с президентом, но серьёзных ограничений из-за неё не появилось.

Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что в начале уходящего года у президента были «грандиозные планы», для воплощения которых было сделано всё необходимое, например обновлено правительство. Но с приходом коронавируса всё изменилось, и не только в России.

Мировая экономика серьёзно пострадала, отметил он. Улицы городов опустели, мир стал другим, жизнь в этом году стала иной. Впрочем, Песков добавил, что Россия в этих обстоятельствах действовала эффективно, «кто бы что ни говорил», писал NEWS.ru.