Песков: Путин скоро станет экспертом по вирусологии

https://static.news.ru/photo/3352c3ca-87b4-11ea-822c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Президент России Владимир Путин всегда стремится достичь экспертного уровня понимания того, над чем работает, то же самое касается вирусологии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он когда плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом, — сказа л чиновник в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков напомнил шутку Путина на одном из недавних совещаний о том, что вся страна превратилась в вирусологов.

У меня нет сомнений, что он на пути становления как вирусолог находится, — добавил пресс-секретарь.

Ранее NEWS.ru писал, что глава РФ Владимир Путин на следующей неделе может снова выступить по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Выступление политика анонсировал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 (+2971 за последние сутки) заболевших, 3175 выздоровели, 404 умерли.