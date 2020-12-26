Песков: Путин сам решит, как сообщить о своей вакцинации

https://static.news.ru/photo/6b961380-48f8-11eb-87df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент Владимир Путин сам примет решение о том, когда и каким образом будет сообщено о сделанной им прививке от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло, — цитирует его РИА Новости.

Песков пояснил, что глава государства не мог планировать вакцинацию без заключения Минздрава РФ о безопасности препарата «Спутник V» для лиц в возрасте старше 60 лет.

Он также добавил, что промедление в решении Путина сделать прививку никак не отражается на доверии к препарату. Песков отметил, что вакцинация населения страны уже идёт, растут объёмы производства вакцины.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показала эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет. Ведомство одобрило вакцинацию этим препаратом указанной категории населения. Врачи уверены, что вакцинация от COVID-19 не несёт каких-то особенных рисков для людей старшего поколения. Эксперты считают, что если человек дожил до 70–80 лет, то это в целом говорит о том, что у него крепкое здоровье.

Как писал NEWS.ru, с 28 декабря в Москве открывается вакцинация от коронавируса для москвичей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, работников сферы общественного питания, спорта, а также органов правопорядка и волонтёров, сотрудничающих с некоммерческими и религиозными организациями. Власти столицы заявляют, что по мере поступления вакцины она будет доступна для всё большего числа граждан.