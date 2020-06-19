Песков: Путин продолжает держать под контролем ликвидацию ЧС в Норильске

https://static.news.ru/photo/72fa46c6-b219-11ea-958c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 19 июня 2020 года соберёт онлайн-совещание по ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае. С докладами выступят руководитель МЧС Евгений Зиничев, глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, губернатор региона Александр Усс, рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что в графике Путина также запланированы ряд совещаний. Они пройдут в формате видеоконференций. Кроме того, президент проведёт несколько международных телефонных разговоров, пишет РИА Новости.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Оно попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

После случившегося было возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Разлив был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Ликвидацией последствий происшествия занимаются более 700 человек и примерно 300 единиц техники, а также авиация МЧС. На воде размещены боновые заграждения, которые способствуют локализации пятен топлива. Топливо собирают с поверхности рек, расположенных поблизости от озёр, притоков, и с прибрежного грунта.

Как передавал NEWS.ru, также 5 июня в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа был зафиксирован несанкционированный слив нефтепродуктов на производственной территории АО «РСК Ямала» из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская». В результате слива более 7 кубометров нефтепродуктов произошло загрязнение почвы на площади более 0,6 га.