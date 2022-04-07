Песков: Путин обязательно простится с Жириновским

Президент Владимир Путин обязательно посетит церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Прощание с политиком состоится 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов.

Президент обязательно попрощается с Жириновским, — сказал пресс-секретарь главы государства.

В Госдуме ранее сообщили, что отпевание Жириновского пройдёт в храме Христа Спасителя, а похоронен он будет на Новодевичьем кладбище.

Жириновский скончался на 76 году жизни. Причиной смерти стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Жириновского «ярким и талантливым» политиком, а его уход — невосполнимой потерей.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР. Президент отметил, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.