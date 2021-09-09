Песков: Путин не поедет в Петербург на похороны Зиничева

Президент РФ Владимир Путин не планирует принимать участие в похоронах погибшего главы МЧС Евгения Зиничева в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

При этом глава государства будет на церемонии прощания с Зиничевым в Москве. Она пройдёт 10 сентября. В тот же день Зиничева похоронят в Санкт-Петербурге.

Евгений Зиничев погиб в возрасте 55 лет в Красноярском крае при исполнении служебного долга — спасая жизнь человека.

Ранее стало известно, что Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека. Об этом заявил Владимир Путин на заседании комитета «Победа». До этого российский лидер объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС.