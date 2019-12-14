Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин будет готов ответить на любые вопросы.
Готов ли президент отвечать на любые вопросы? Более чем, и он неоднократно это доказывал. У меня нет сомнений, что, как всегда, это будет очень интересное политическое событие для нашей страны, — цитирует Пескова «Интерфакс».
Пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря в Москве в Центре международной торговли.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-служба Кремля разослала аккредитованным на пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным журналистам письма, в которых попросила не приносить с собой большие плакаты.
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