https://static.news.ru/photo/98a587f0-1f43-11ea-8e21-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин будет готов ответить на любые вопросы.

Готов ли президент отвечать на любые вопросы? Более чем, и он неоднократно это доказывал. У меня нет сомнений, что, как всегда, это будет очень интересное политическое событие для нашей страны, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря в Москве в Центре международной торговли.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-служба Кремля разослала аккредитованным на пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным журналистам письма, в которых попросила не приносить с собой большие плакаты.