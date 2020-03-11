https://static.news.ru/photo/fbb9a602-6447-11ea-b856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин находится в начальной стадии своего президентского срока и пока рано говорить о выборах 2024 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о возможном выдвижении кандидатуры Путина на выборах в случае принятия советующей поправки в Конституции, Песков призвал вспомнить выступление президента накануне в Госдуме. Тогда, глава государства сказал, что до 2024 года ещё много времени и «предстоит напряжённая работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают». Он также не упоминал о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры, передаёт ТАСС.

Расширенное право Владимира Путина вновь возглавить государство даёт вводимая часть 31 статьи 81 Конституции, которая появится в главном законе страны в случае поддержки поправок гражданами на общероссийском голосовании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Людмила Нарусова усомнилась в «безупречной легитимности» внесения и принятия поправки, которая позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться в президенты. Документ одобрен Госдумой и Совфедом. Нарусова была одним из немногих сенаторов, которые не поддержали законопроект об изменении Конституции России. Она 11 марта воздержалась от голосования.