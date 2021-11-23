Песков прокомментировал заявление Бастрыкина о Моргенштерне

Выдвижение обвинений, подкреплённых доказательствами, — функция Следственного комитета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах главы СКР Александра Бастрыкина о рэпере Моргенштерне, на которого составлен протокол за пропаганду запрещённых веществ, передаёт РИА Новости. Накануне Бастрыкин заявил, что музыкант, по сути, «торгует наркотиками» через соцсети.

Прерогатива выдвигать обвинения, подкреплённые доказательствами и аргументами, — это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция Следственного комитета. Мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций, — сказал Песков, комментируя высказывание Бастрыкина.

После этого ему задали уточняющий вопрос, когда состоялся последний контакт главы СКР с главой государства, на что Песков ответил, что Бастрыкин, «безусловно, постоянно докладывает главе государства».

Летом 2021 года суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух треках и клипах. Сам рэпер сослался на то, что слова о запрещённых веществах в композициях произносит другой музыкант, Yung Trappa, который ранее отбыл срок за хранение наркотиков.

При этом СКР запланировал очередную проверку музыки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в Интернете с 2013 по 2021 год.

Накануне Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Адвокат музыканта Сергей Жорин, в свою очередь, ответил, что данное высказывание «вызывает недоумение».