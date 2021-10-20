Песков прокомментировал задержку регистрации «Спутника V» в Европе

В Кремле рассчитывают, что регистрация отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе будет завершена в ближайшее время. Для завершения этой процедуры остались лишь технические формальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Песков
Параллельно с этим идёт процесс о взаимном признании вакцинации — это другой процесс, это также переговоры, которые с Евросоюзом ведёт Минздрав, — отметил Песков.
По его словам, этот процесс может быть более ускоренным, что позволит россиянам свободно перемещаться по территории ЕС. Пресс-секретарь также подчеркнул, что у администрации президента нет вопросов к российским ведомствам, которые занимаются вопросами регистрации вакцины в ЕС и взаимного признания вакцинации.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе перенесли одобрение «Спутника V» на 2022 год из-за утери части необходимых для этого документов. Решение по российской вакцине может быть принято в первом квартале будущего года. В ответ на это в Минздраве заявили, что завершают подготовку дополнительных документов, которые необходимы для сертификации препарата в Евросоюзе. Кроме того, продолжается согласование визита инспекторов на предприятия, где производится вакцина.