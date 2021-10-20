Песков прокомментировал задержку регистрации «Спутника V» в Европе

В Кремле рассчитывают, что регистрация отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе будет завершена в ближайшее время. Для завершения этой процедуры остались лишь технические формальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков уточнил , что Минздрав и РФПИ занимаются решением вопроса о нехватке некоторой информации, необходимой для регистрации препарата. Поэтому можно рассчитывать на то, что проблема вскоре будет решена. Ускорить же процесс сертификации вакцины за счёт неких ресурсов Кремля, по словам Пескова, «невозможно, да и не требуется».

Параллельно с этим идёт процесс о взаимном признании вакцинации — это другой процесс, это также переговоры, которые с Евросоюзом ведёт Минздрав, — отметил Песков.

По его словам, этот процесс может быть более ускоренным, что позволит россиянам свободно перемещаться по территории ЕС. Пресс-секретарь также подчеркнул, что у администрации президента нет вопросов к российским ведомствам, которые занимаются вопросами регистрации вакцины в ЕС и взаимного признания вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе перенесли одобрение «Спутника V» на 2022 год из-за утери части необходимых для этого документов. Решение по российской вакцине может быть принято в первом квартале будущего года. В ответ на это в Минздраве заявили, что завершают подготовку дополнительных документов, которые необходимы для сертификации препарата в Евросоюзе. Кроме того, продолжается согласование визита инспекторов на предприятия, где производится вакцина.