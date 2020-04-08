Песков прокомментировал возможность продления нерабочих дней в РФ

https://static.news.ru/photo/fd496b50-7983-11ea-b9a0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о продолжительности нерабочих дней в России, в частности их продлении или сокращении, может быть принято в зависимости от развития COVID-19 по итогам конца следующей недели. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что именно тогда будет ясно, насколько эффективны принятые властями ограничительные меры.

Вчера был разговор, чтобы понять рекомендации медиков, возможности по профилактике. <...> Как и когда выходить — ещё предстоит принять это решение в зависимости от развития ситуации, — цитирует его «Интерфакс».

Песков также указал на то, что Россия может принимать наиболее верное решение исходя из опыта по борьбе с COVID-19 других стран, в частности США и Европы.

Ранее, как писал NEWS.ru, вирусолог Владимир Кутырёв рассказал о возможности сокращения нерабочих дней в России. Отвечая на соответствующий вопрос Владимира Путина, он отметил, что об этом можно будет говорить не ранее чем через неделю.