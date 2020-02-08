https://static.news.ru/photo/94f930bc-4bf2-11ea-b9d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/ NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин не может вмешаться в работу следователей по делу террористической организации «Сеть» (запрещена в России). Лидер имеет право только требовать соблюсти законность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства, — цитирует чиновника «Интерфакс».

10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд в Пензе огласил приговоры семерым фигурантам дела террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ). Обвиняемые получили от 6 до 18 лет колонии.

Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет строгого режима, Илья Шакурский — 16 лет и штраф 50 тысяч рублей, Андрей Чернов — 14 лет, Максим Иванкин — 13 лет, Михаил Кульков — 10 лет, Василий Куксов — 9 лет общего режима, Арман Сагынбаев — 6 лет.

Шакурскому и Пчелинцеву вменяли ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нём) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия), остальным — участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Трое фигурантов также подозревались в покушении на торговлю наркотиками.

Уголовное дело об организации «Сети» ведётся с осени 2017 года. В рамках него в Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии спецслужб, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб. Они сообщили, что не согласны с обвинениями в терроризме.

Как писал NEWS.ru, cиловики задержали возле Кремля нескольких родителей фигурантов «пензенского дела» и «Нового величия», которые проводили одиночные пикеты против преследований своих детей.